В Железнодорожном районе Пензы активизируют уборку дворов от мусора

В администрации Железнодорожного района Пензы прошло совещание с представителями ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб района и руководителями управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК.

Были затронуты вопросы о завершении отопительного сезона и проведении месячника по благоустройству. Замглавы районной администрации Михаил Сарафанников порекомендовал директорам УК и председателям ТСЖ и ЖСК активнее проводить работы по санитарной очистке внутридворовых территорий многоквартирных домов и вывозу с них мусора. Также он напомнил о проведении общегородского субботника 28 апреля.

В период проведения месячника - с 30 марта по 1 мая - МУП по очистке города организует бесплатный прием мусора на полигоне по захоронению ТКО (за исключением промышленного и строительного мусора) по путевым листам, заверенным печатью администрации Железнодорожного района города Пензы (тел. 58-17-39, 56-20-16, 52-43-29, 56-57-94, 55-11-00), сообщает пресс-служба мэрии.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».