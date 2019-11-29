В Железнодорожном районе Пензы несовершеннолетним продавали снюсы

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29 ноября 2019, 19:31Общество
В Пензе торговые точки, в которых реализуют табачную продукцию снюс, проверили полицейские, представители Роспотребнадзора и чиновники. Межведомственный рейд провели в Железнодорожном районе Пензы по многочисленным обращениям местных жителей.
«К нам обратился 42-летний житель города, он сообщил о нарушении действующего законодательства. Всего в ходе рейда было выявлено два факта продажи такой продукции. В одном случае ее реализовали несовершеннолетнему», - рассказал заместитель начальник полиции УМВД России по Пензе Андрей Гаврюшин.
Проверяющие совершили контрольную закупку. Жевательная смесь уже направлена на экспертизу. Специалисты напоминают: в случае обнаружения сомнительных мест торговли снюсами необходимо обратиться в полицию по телефону - 02.
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