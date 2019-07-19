В Земетчинском районе в ДТП погиб парень

В Пензенской области на 17 км автодороги «10-ый Октябрь-Никитовка» произошла авария со смертельным исходом.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 18 июля в 18.30 ВАЗ-21102, за рулем которого был 29-летний парень, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате происшествия 21-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, еще одного пассажира 20 лет и водителя госпитализировали.

По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».