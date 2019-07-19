В Земетчинском районе в ДТП погиб парень

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19 июля 2019, 15:06Происшествия
В Пензенской области на 17 км автодороги «10-ый Октябрь-Никитовка» произошла авария со смертельным исходом.
По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, 18 июля в 18.30 ВАЗ-21102, за рулем которого был 29-летний парень, съехал в кювет и опрокинулся.
В результате происшествия 21-летний пассажир от полученных травм скончался на месте, еще одного пассажира 20 лет и водителя госпитализировали.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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