В Земетчинском районе пьяный тракторист выехал на трассу - УМВД

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, за рулем трактора находился 58-летний местный житель.

Сотрудники ГИБДД установили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже лишался водительского удостоверения за аналогичное нарушение.

На тракториста возбудили уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».