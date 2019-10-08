В Земетчинском районе пьяный тракторист выехал на трассу - УМВД

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08 октября 2019, 11:03Общество
Сотрудники Госавтоинспекции остановили трактор John Deere на четвертом километре дороги «Земетчино-Морсово» Пензенской области.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области, за рулем трактора находился 58-летний местный житель.
Сотрудники ГИБДД установили, что он был в состоянии алкогольного опьянения. Ранее мужчина уже лишался водительского удостоверения за аналогичное нарушение.
На тракториста возбудили уголовное дело. Ему может грозить до двух лет лишения свободы, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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