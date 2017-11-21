В Земетчинском районе племянник избил и ограбил пенсионерку

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21 ноября 2017, 11:35Криминал
Жителя Земетчинского района Пензенской области подозревают в грабеже.
По информации пресс-службы регионального УМВД России, 78-летняя жительница села Салтыково заявила в полицию о том, что к ней домой пришел племянник. Мужчина избил пенсионерку и украл у нее 5000 рублей.
Следственно-оперативная группа, выехавшая на место, задержала 56-летнего местного жителя. Он дал признательные показания, по факту грабежа завели уголовное дело, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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