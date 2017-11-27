В Земетчинском районе перевернулся «КамАЗ»

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27 ноября 2017, 10:08Происшествия
В Земетчинском районе Пензенской области произошла авария.
ДТП произошло накануне, 26 ноября. В селе Графинино Земетчинского района перевернулся «КамАЗ». Обошлось без пострадавших, пишет ИА «Пенза-Пресс».
«К устранению последствий происшествия привлекали двоих человек и одну единицу спецтехники», - сообщает перс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.
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