27 ноября 2017, 10:08Происшествия В Земетчинском районе перевернулся «КамАЗ» В Земетчинском районе Пензенской области произошла авария.

ДТП произошло накануне, 26 ноября. В селе Графинино Земетчинского района перевернулся «КамАЗ». Обошлось без пострадавших, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«К устранению последствий происшествия привлекали двоих человек и одну единицу спецтехники», - сообщает перс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Происшествия

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