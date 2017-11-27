27 ноября 2017, 10:08Происшествия

В Земетчинском районе перевернулся «КамАЗ»

В Земетчинском районе Пензенской области произошла авария.

ДТП произошло накануне, 26 ноября. В селе Графинино Земетчинского района перевернулся «КамАЗ». Обошлось без пострадавших, пишет ИА «Пенза-Пресс».

«К устранению последствий происшествия привлекали двоих человек и одну единицу спецтехники», - сообщает перс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области.

Происшествия
просмотров 67
Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0

Новости по теме:

Социальные комментарии Cackle
ДРУГИЕ НОВОСТИ