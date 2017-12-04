04 декабря 2017, 11:38Общество В Земетчинском районе непогода мешает вернуть жителям свет В Земетчинском районе Пензенской области продолжают восстанавливать электроснабжение.

В Пензенской области в большинстве муниципальных образований, оставшихся накануне, 3 декабря, без света, электроснабжение восстановлено, кроме Земетчинского района.

«В Земетчинском районе ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению энергоснабжения населенных пунктов. Ситуация осложняется продолжающейся непогодой», - написал он в «Твиттере».

В Земетчинском районе ремонтные бригады продолжают работы по восстановлению энергоснабжения населенных пунктов. Ситуация осложняется продолжающейся непогодой. — Иван Белозерцев (@BelozercevIA) 4 декабря 2017 г.

Ранее в микроблоге глава региона также сообщал, что «12 ремонтных бригад восстанавливают электроснабжение трех населенных пунктов Земетчинского района, в которых проживают около 800 человек, на остальных территориях последствия непогоды устранены».

По данным «Пензаэнерго», населенные пункты Земетчинского района были обесточены ночью.

«Основные повреждения зафиксированы в сети 0,4 кВ: обрывы провода, срыв вязки изоляторов», - сообщает пресс-служба компании.

В организации обещают восстановить электроснабжение до конца дня. Социальные объекты подключены к резервным источникам питания.

«Во избежание трагических последствий при обнаружении поврежденного энергооборудования – оборванных проводов, поваленных опор – убедительная просьба не приближаться к ним на расстояние менее 10 метров. Объекты могут находиться под напряжением. Об увиденном следует срочно сообщить в район электрических сетей (РЭС) по месту жительства», - добавили в «Пензаэнерго».

Напомним, в Пензенской области из-за обрушевшегося ледяного дождя без света остались тысячи человек в Земетчинском, Вадинском и Башмаковском районах. В связи с этим в регионе был объявлен режим повышенной готовности, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество

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