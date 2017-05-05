В Земетчинском районе мотоциклист сбил пенсионерку

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
05 мая 2017, 17:08Происшествия
В Земетчинском районе Пензенской области произошло ДТП, пострадала 73-летняя женщина.
Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась в селе Матчерка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
Возле дома №13 на ул. Заречной водитель за рулем мотоцикла «Иж Юпитер-5» сбил женщину.
Пенсионерку с травмами увезли в больницу. По данному факту проводится проверка.
05 мая 2017, 20:17Пензенские кадеты провели акцию «И помнит мир спасенный»
05 мая 2017, 20:11В Пензе начался всероссийский турнир по художественной гимнастике
05 мая 2017, 20:08В «Пенза-Пресс» прошел мастер-класс по изготовления патриотической броши
05 мая 2017, 19:53Пензенский врач создал памятный фильм о медиках времен войны
05 мая 2017, 19:39В Пензе ко Дню Победы высадили кусты сирени
05 мая 2017, 19:32В Пензе начались торжества, посвященные Дню Победы
05 мая 2017, 19:27В Кузнецком районе прошел автопробег ко Дню Победы
05 мая 2017, 19:25Пензенский ТЮЗ показал спектакль на родине героя