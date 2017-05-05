05 мая 2017, 17:08Происшествия В Земетчинском районе мотоциклист сбил пенсионерку В Земетчинском районе Пензенской области произошло ДТП, пострадала 73-летняя женщина.

Как сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД, авария случилась в селе Матчерка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Возле дома №13 на ул. Заречной водитель за рулем мотоцикла «Иж Юпитер-5» сбил женщину.

Пенсионерку с травмами увезли в больницу. По данному факту проводится проверка.

Происшествия

просмотров 67