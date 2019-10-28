В Земетчинском районе браконьеры расчленили лосей

Лесничие нашли части тушек двух лосей – самца и самки – 26 октября на территории угодья «Земетчинское». Ущерб охотничьему фонду составил 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного минлесхоза.

Полицейские установили предполагаемых браконьеров. Правоохранители проводят проверку. За это преступление виновникам может грозить штраф – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей либо до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, злоумышленники должны будут заплатить лесному фонду 640 тысяч рублей.