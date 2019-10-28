28 октября 2019, 13:21Криминал

В Земетчинском районе браконьеры расчленили лосей

В Земетчинском районе Пензенской области сотрудники регионального минлесхоза обнаружили незаконную добычу лосей.

Лесничие нашли части тушек двух лосей – самца и самки – 26 октября на территории угодья «Земетчинское». Ущерб охотничьему фонду составил 640 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областного минлесхоза.

Полицейские установили предполагаемых браконьеров. Правоохранители проводят проверку. За это преступление виновникам может грозить штраф – от 500 тысяч рублей до 1 млн рублей либо до пяти лет лишения свободы. Помимо этого, злоумышленники должны будут заплатить лесному фонду 640 тысяч рублей.

Криминал
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Источник фотографии: http://minleshoz.pnzreg.ru/news/3382/

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