25 сентября 2018, 11:33Происшествия

В Земетчино вспыхнул деревянный дом

В Земетчинском районе Пензенской области утром 25 сентября произошел пожар.

По предварительным данным, в 7.35 в поселке Земетчино на улице Калинина вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил террасу и частично - фасад жилища. О пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающую постройку семь человек с помощью двух спецмашин. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7485543/

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