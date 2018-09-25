В Земетчино вспыхнул деревянный дом

По предварительным данным, в 7.35 в поселке Земетчино на улице Калинина вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил террасу и частично - фасад жилища. О пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающую постройку семь человек с помощью двух спецмашин. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».