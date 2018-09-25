В Земетчино вспыхнул деревянный дом

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25 сентября 2018, 11:33Происшествия
В Земетчинском районе Пензенской области утром 25 сентября произошел пожар.
По предварительным данным, в 7.35 в поселке Земетчино на улице Калинина вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил террасу и частично - фасад жилища. О пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили полыхающую постройку семь человек с помощью двух спецмашин. По факту пожара проводится проверка, устанавливаются причины возгорания, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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