В Земетчино в ДТП пострадал байкер

Примерно в полдень на улице Ленина не смогли разъехаться автомобиль китайского производства Chery и мотоцикл Orion. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. В результате аварии пострадал мотоциклист, в каком он находится состоянии, в ведомстве уточнять не стали.

Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали три человека с помощью спецтехники.

Причины ДТП выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».