12 сентября 2018, 16:36Происшествия

В Земетчино в ДТП пострадал байкер

В поселке Земетчино Пензенской области 12 сентября произошло ДТП.

Примерно в полдень на улице Ленина не смогли разъехаться автомобиль китайского производства Chery и мотоцикл Orion. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. В результате аварии пострадал мотоциклист, в каком он находится состоянии, в ведомстве уточнять не стали.

Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали три человека с помощью спецтехники.

Причины ДТП выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7430007/

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