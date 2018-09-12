В Земетчино в ДТП пострадал байкер

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12 сентября 2018, 16:36Происшествия
В поселке Земетчино Пензенской области 12 сентября произошло ДТП.
Примерно в полдень на улице Ленина не смогли разъехаться автомобиль китайского производства Chery и мотоцикл Orion. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. В результате аварии пострадал мотоциклист, в каком он находится состоянии, в ведомстве уточнять не стали.
Последствия дорожно-транспортного происшествия ликвидировали три человека с помощью спецтехники.
Причины ДТП выясняются, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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