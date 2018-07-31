В Земетчино подросток попался на краже велосипеда

В рабочем поселке Земетчино Пензенской области сотрудники Росгвардии задержали подростка. При патрулировании улиц наряд получил от оперативного дежурного информацию о срабатывании сигнализации в местном магазине. Группа задержания немедленно выдвинулась по адресу.

«Во время обхода по объекту мы заметили нарушение его целостности, было разбито стекло. Затем услышали посторонние звуки, подошли, и увидели открытую дверь», - рассказал сотрудник вневедомственной охраны ФСВНГ РФ Росгвардии Андрей Синьков.

«Внутри помещения сотрудники Росгвардии обнаружили и задержали молодого человека, который держал в руках велосипед. Подростком оказался местный житель, 2003 года рождения, цели поступка он объяснить не смог», - прокомментировал врио начальник управления вневедомственной охраны ФСВНГ РФ по Пензенской области Вадим Конкин.

Для дальнейшего разбирательства подростка доставили в ближайший отдел полиции. По данному факту проводится проверка.