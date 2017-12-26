26 декабря 2017, 11:06Происшествия В Земетчино девушка после свидания погибла в гараже Жителя поселка Земетчино Пензенской области подозревают в причинение смерти по неосторожности несовершеннолетней девушке.

В ходе следствия выяснилось, что девушка вместе с 22-летним знакомым находилась в его гараже. Зная, что она не достигла 16-летнего возраста, парень вступил с ней в половую связь в машине. В автомобиле был включен двигатель для прогрева салона, а ворота гаража - закрыты.

Как сообщает пресс-служба регионального СУ СКР, через некоторое время молодые люди почувствовали себя плохо. Парень заглушил мотор, попытался выйти из машины, но потерял сознание. Когда он очнулся, ему все-таки удалось выбраться из гаража, девушка оставалась внутри. «Скорую» вызвали его родственники, медики констатировали смерть девушки.

Судмедэкспертиза установила, что смерть несовершеннолетней наступила из-за отравления угарным газом, добавили в ведомстве.

На жителя Земетчино завели уголовное дело. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия

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