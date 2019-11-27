В Земетчине должник по алиментам отбудет двойное наказание

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27 ноября 2019, 10:32Общество
Жителя Пензенской области дважды привлекли к ответственности – за долги по алиментам и уклонение от отбытия наказания за них.
Житель рабочего поселка Земетчино должен был выплачивать алименты на содержание ребенка. Однако свои обязательства он не выполнял, за что был привлечен к административной ответственности. Наказание заключалось в 100 часах обязательных работ.
Нарушитель должен был явиться в поселковую администрацию, но не сделал этого. Глава органа местного самоуправления сообщил об уклонисте в правоохранительные органы.
Теперь мужчине придется не только потрудиться, но и отбыть административный арест сроком на семь суток, сообщили в пресс-службе управления ФССП России по Пензенской области, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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