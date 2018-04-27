В здании пензенского автовокзала заложили «бомбу»

В Пензе под руководством регионального оперативного штаба прошли антитеррористические учение «Циклон-2018». В этот раз силовики отработали действия по освобождению от вооруженных людей здания автовокзала.

Работа автостанции, как всегда, шла по расписанию, но вдруг в него вмешался непредвиденный случай. В здание под видом пассажиров проникли вооруженные люди и заложили «бомбу». По легенде антитеррористических учений: в результате нападения есть пострадавшие. Органы правопорядка и власти организовали срочную эвакуацию посетителей и персонала.

Прилежащую территорию максимально быстро оцепили полицейские и бойцы спецподразделений. Кинологи и взрывотехники сразу приступили к обследованию помещений. Предмет, похожий на взрывное устройство, был обнаружен на втором этаже здания. «Преступники», воспользовавшись паникой, проникли на перрон и захватили микроавтобус с пассажирами. Решением руководителя оперативного штаба на территории Железнодорожного района Пензы был веден режим контртеррористической операции. Сначала с бандитами пытались договориться.

После длительных переговоров правоохранители перешли к силовой части операции. В ходе успешного штурма «террористов» задержали, заложников освободили. По итогам учений совместным действиям полиции, Росгвардии и подразделений ФСБ дана оценка «удовлетворительно».