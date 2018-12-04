04 декабря 2018, 10:02Происшествия

В Заводском районе столкнулись иномарка, такси и автобус

4 декабря в Пензе произошла серьезная авария. Пользователи разместили в Сети фото и видео.

На снимках видно, что участником аварии стал автобус №70, который стоит у остановки общественного транспорта. В него въехал Renault Logan, а поперек дороги - машина «Яндекс. Такси». Оба легковых автомобиля получили сильные механические повреждения.

«Похоже, легковые ехали в сторону памятника [Монумент воинской и трудовой славы], а тут Logan решил повернуть и резко остановился перед поворотом налево. Другой летел и думал проскочить светофоры, увидел тормозящий Logan и, так как, возможно, справа от него было все занято, пошел обходить его по встречке, а тут Logan начал поворот. В итоге - удар в Logan и отскок в автобус», - предположил пользователь Константин.

По словам очевидца, в ДТП пострадал ребенок. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншоты - https://vk.com/sova_penza

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