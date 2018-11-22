В Заводском районе столкнулись две иномарки

В Заводском районе города Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил местный житель.

Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел около двух часов дня 22 ноября. Возле Пензенского государственного технологического университета столкнулись иномарка и Chevrolet Niva. Очевидец добавил, что из-за ДТП образовалась небольшая пробка.

Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».