В Заводском районе столкнулись две иномарки

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22 ноября 2018, 17:37Происшествия
В Заводском районе города Пензы произошло ДТП. Об этом в Сети сообщил местный житель.
Пользователь опубликовал фотографию с места происшествия в группе соцсети «ВКонтакте». Автор пояснил, что инцидент произошел около двух часов дня 22 ноября. Возле Пензенского государственного технологического университета столкнулись иномарка и Chevrolet Niva. Очевидец добавил, что из-за ДТП образовалась небольшая пробка.
Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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