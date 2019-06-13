В Заводском районе «притерлись» микроавтобус и легковушка

В Сети появилась информация об аварии, произошедшей утром 13 июня.

Фото с места ДТП опубликовали в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор снимка уточнил, что он был сделан в 8.02 возле торгового центра на ул. Гагарина.

Судя по фото, боками «притерлись» автомобиль Peugeot и микроавтобус, который, возможно, является маршрутным такси. Точной информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших нет.

Ранее информагентство писало о другом утреннем ДТП – оно произошло у Сурского моста, пишет ИА «Пенза-Пресс».