В Заводском районе «притерлись» микроавтобус и легковушка

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13 июня 2019, 11:34Происшествия
В Сети появилась информация об аварии, произошедшей утром 13 июня.
Фото с места ДТП опубликовали в одной из групп соцсети «ВКонтакте». Автор снимка уточнил, что он был сделан в 8.02 возле торгового центра на ул. Гагарина.
Судя по фото, боками «притерлись» автомобиль Peugeot и микроавтобус, который, возможно, является маршрутным такси. Точной информации о причинах произошедшего и наличии пострадавших нет.
Ранее информагентство писало о другом утреннем ДТП – оно произошло у Сурского моста, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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