15 августа 2019, 10:01Происшествия

В Заводском районе Пензы автомобиль врезался в дерево

В Пензе на улице Ленина произошло серьезное ДТП. Иномарка с логотипом «Яндекс.Такси» въехала в дерево.

Фотографией с места происшествия поделился очевидец в группе социальной сети «ВКонтакте». По словам автора поста, авария произошла в районе полуночи.

Судя по снимку, автомобиль получил серьезные повреждения. Дерево, в которое он врезался, сломалось.

Какие события предшествовали столкновению и были ли другие участники ДТП, неизвестно. Официальной информации пока нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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