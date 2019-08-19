В Засечном завершился турнир по пляжному регби

На одном из пляжей в селе Засечное Пензенского района разгорелась нешуточная борьба за мяч. Там прошел традиционный фестиваль по пляжному регби. В этот раз он собрал особенно много участников, из-за чего даже пришлось немного сократить длительность таймов.

Спокойно обойдя сразу трех противников, игрок пензенских «Драконов» без каких-либо проблем опустил мяч в зону и тем самым добавил своей команде еще одной очко. И хотя грабовские «Медведи» до этого выиграли у ульяновской команды под названием «Симбирск», вторая по счету схватка закончилась поражением.

«Пляжное регби требует концентрации на поле. В любое время может раздаться свисток, можно чуть-чуть потерять инициативу и уже не наверстать упущенного», - сказал тренер РК «Медведи» Кирилл Копешкин.

Следом на поле вышли гости из Москвы - команда «Южное Тушино» и подающие надежды новички спортсмены из Каменки с одноименным названием. Последние, хоть и в упорной борьбе, но все же уступили регбистам из столицы. Однако начинающей командой был показан довольно неплохой уровень игры.

«Вполне достойно сыграли. В двух играх победили. Получили опыт, познакомились с другими спортсменами, а чтобы был результат, надо продолжать тренироваться», - отметил тренер РК «Каменка» Максим Любимкин.

По сравнению с предыдущими турнирами, география участников заметно расширилась, поэтому, чтобы дать всем командам выступить, пришлось внести изменение в регламент регбийного фестиваля.

«Игры шли более скоротечно, мало силовой борьбы, мяч все время открыт. Очень интересно смотреть. В принципе, правила те же», - сказал главный судья соревнований Андрей Бачурин.

Всех участников турнира разбили на несколько возрастных категорий. Самым младшим - восемь-девять лет, самым старшим - 14-15. Отдельной строкой были обозначены женские команды. По итогам состязаний выдающихся результатов удалось добиться пензенским спортсменам. Они собрали почти все «золото» регбийного фестиваля, уступив первое место лишь в группе спортсменов 2006-2007 годов рождения.