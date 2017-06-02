02 июня 2017, 20:11Общество В Засечном завершают реконструкцию дороги В 2017 году дорожный фонд Пензенской области составил более пяти миллиардов рублей. Большую часть средств направили на строительство и ремонт дорог, которые связывают Пензу с райцентрами, а также участки между районными центрами. В селе Засечном местные жители уже частично принимают объект. Работы ведутся в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».

«Не ремонтировался достаточно большое время уже, только проводили ямочный ремонт. Здесь качественно сделано, на мастике смесь асфальтобетонная будет прочная, думаю, она простоит здесь длительное время», - сказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Дорожники привели в надлежащий вид подъездную дорогу к Засечному. Всего здесь будет отремонтировано 11 километров полотна. Параллельно с этими ведутся работы и в самом населенном пункте. На следующей неделе подрядная организация приступит к реконструкции участка от села до улицы Терновской. Дорогу расширят, оборудуют тротуары и пешеходные зоны, установят мачты освещения.

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