В Засечном завершают реконструкцию дороги

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02 июня 2017, 20:11Общество
В 2017 году дорожный фонд Пензенской области составил более пяти миллиардов рублей. Большую часть средств направили на строительство и ремонт дорог, которые связывают Пензу с райцентрами, а также участки между районными центрами. В селе Засечном местные жители уже частично принимают объект. Работы ведутся в рамках реализации программы «Безопасные и качественные дороги».
«Не ремонтировался достаточно большое время уже, только проводили ямочный ремонт. Здесь качественно сделано, на мастике смесь асфальтобетонная будет прочная, думаю, она простоит здесь длительное время», - сказал министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.
Дорожники привели в надлежащий вид подъездную дорогу к Засечному. Всего здесь будет отремонтировано 11 километров полотна. Параллельно с этими ведутся работы и в самом населенном пункте. На следующей неделе подрядная организация приступит к реконструкции участка от села до улицы Терновской. Дорогу расширят, оборудуют тротуары и пешеходные зоны, установят мачты освещения.
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