В Засечном зарубили топором мужчину

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28 декабря 2017, 13:06Политика
В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины.
По данным пресс-службы регионального СУ СКР, 17 октября двое мужчин выпивали на берегу водоема в селе Засечное. Между ними возник конфликт, собутыльник начал оскорблять приятеля и взял в руки топор, однако тот его успокоил, после чего они снова начали выпивать.
Через некоторое время 52-летний мужчина снова оскорбил друга и опять схватился за топор, приятель отобрал его и несколько раз ударил им дебошира. Потерпевший скончался на месте. Его тело собутыльник закопал недалеко от места происшествия, а топор выбросил в воду.
Подозреваемого задержали, он признал свою вину и показал место захоронения.
Назначили судмедэкспертизу. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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