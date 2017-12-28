28 декабря 2017, 13:06Политика В Засечном зарубили топором мужчину В Пензенской области возбудили уголовное дело по факту убийства мужчины.

По данным пресс-службы регионального СУ СКР, 17 октября двое мужчин выпивали на берегу водоема в селе Засечное. Между ними возник конфликт, собутыльник начал оскорблять приятеля и взял в руки топор, однако тот его успокоил, после чего они снова начали выпивать.

Через некоторое время 52-летний мужчина снова оскорбил друга и опять схватился за топор, приятель отобрал его и несколько раз ударил им дебошира. Потерпевший скончался на месте. Его тело собутыльник закопал недалеко от места происшествия, а топор выбросил в воду.

Подозреваемого задержали, он признал свою вину и показал место захоронения.

Назначили судмедэкспертизу. Расследование продолжается, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Политика

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