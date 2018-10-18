В Засечном загорелся Ford

В селе Засечное Пензенского района в ночь на 18 октября произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Радужная в 22.13 загорелся автомобиль Ford. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон машины. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающее авто пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».