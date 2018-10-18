В Засечном загорелся Ford

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
18 октября 2018, 11:03Происшествия
В селе Засечное Пензенского района в ночь на 18 октября произошел пожар.
По предварительным данным, на улице Радужная в 22.13 загорелся автомобиль Ford. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон машины. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.
Тушили полыхающее авто пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
18 октября 2018, 14:34Саратовец выманил у пензячек 200 тысяч рублей
18 октября 2018, 14:03В Арбеково иномарка сбила юношу
18 октября 2018, 13:33В жуткой аварии с фурой в Иссинском районе погибли двое
18 октября 2018, 13:02Жительница Заречного не хотела возвращать более 400 тысяч долга
18 октября 2018, 12:36Земетчинцы обеспокоены слухами о мусорном полигоне
18 октября 2018, 12:04В Белинском районе огонь уничтожил баню
18 октября 2018, 11:34Пензенцы почтили память погибших при взрыве в Керчи
18 октября 2018, 11:03В Засечном загорелся Ford