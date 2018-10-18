18 октября 2018, 11:03Происшествия

В Засечном загорелся Ford

В селе Засечное Пензенского района в ночь на 18 октября произошел пожар.

По предварительным данным, на улице Радужная в 22.13 загорелся автомобиль Ford. Огонь полностью уничтожил моторный отсек и салон машины. О наличии пострадавших в пресс-службе регионального управления МЧС не сообщили.

Тушили полыхающее авто пять человек с помощью двух спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7584937/

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