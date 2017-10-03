В Засечном из-за свалки не смогла проехать пожарная машина

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03 октября 2017, 19:12Общество
Десятки нарушений правил пожарной безопасности выявлены в ходе рейда в селе Засечном Пензенской области. По одной из улиц пожарная машина не смогла проехать из-за образовавшейся там стихийной свалки мусора.
«На территории, прилегающей к домовладениям граждан со стороны дороги, складируются материалы, устраивается стоянка легкового транспорта, что создает помехи для движения специальной техники к месту возникновения пожара», - сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Ветошкин.
В отношении домовладельца, допустившего нарушения, был составлен административный протокол. Мужчине предстоит выплатить штраф. Его размер - от двух до трех тысяч рублей.
В ходе рейда сотрудники МЧС также вручили жителям Засечного памятки о мерах пожарной безопасности.
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