03 октября 2017, 19:12Общество В Засечном из-за свалки не смогла проехать пожарная машина Десятки нарушений правил пожарной безопасности выявлены в ходе рейда в селе Засечном Пензенской области. По одной из улиц пожарная машина не смогла проехать из-за образовавшейся там стихийной свалки мусора.

«На территории, прилегающей к домовладениям граждан со стороны дороги, складируются материалы, устраивается стоянка легкового транспорта, что создает помехи для движения специальной техники к месту возникновения пожара», - сказал начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Пензенского района ГУ МЧС России по Пензенской области Сергей Ветошкин.

В отношении домовладельца, допустившего нарушения, был составлен административный протокол. Мужчине предстоит выплатить штраф. Его размер - от двух до трех тысяч рублей.

В ходе рейда сотрудники МЧС также вручили жителям Засечного памятки о мерах пожарной безопасности.

Общество

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