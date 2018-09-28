В Засечном выступят лучшие гармонисты Пензенской области

В Пензу съедутся лучшие гармонисты со всей области (0+). В предстоящие выходные в селе Засечное ждут победителей муниципального этапа фестиваля «Сурская гармонь» (0+).

Отборочные туры прошли в 27 районах области. В них приняли участие 160 гармонистов, из которых 35 стали финалистами и выступят в гала-концерте.

«Надеемся, что будет хорошая погода и праздник получится. В умении и задоре гармонистов не сомневаемся. Будут выходы в народ и конкурсы. Мы приготовили призы и подарки», - рассказал директор Пензенского областного Дома народного творчества Наиль Юсупов.

Помимо музыкальных, в программу войдут и танцевальные номера. Желающие смогут посетить ярмарку с товарами местных ремесленников. Гостям советуют дождаться финала гала-концерта: в завершение на сцену выйдет специальный гость - заслуженный артист России Валерий Семин.

Начало фестиваля - 29 сентября в 14.00.