10 апреля 2019, 16:36Общество

В Засечном в двух домах отключат газ

В селе Засечное Пензенской области в нескольких домах 25 апреля отключат газ.

Так, с 9.30 до 17.00 без газа останутся строения №12 по улице Светлой и № 6 по улице Радужной.

В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» сообщили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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