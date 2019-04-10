В Засечном в двух домах отключат газ

В селе Засечное Пензенской области в нескольких домах 25 апреля отключат газ.

Так, с 9.30 до 17.00 без газа останутся строения №12 по улице Светлой и № 6 по улице Радужной.

В ООО «Газпром межрегионгаз Пенза» сообщили, что ресурс не будет поступать в квартиры из-за проведения АО «Газпром газораспределение Пенза» внеплановых ремонтных работ, пишет ИА «Пенза-Пресс».