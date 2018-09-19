В Засечном столкнулись большегруз и автобус с людьми. ФОТО и ВИДЕО

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19 сентября 2018, 15:37Происшествия
В селе Засечном Пензенского района произошла авария. Об этом в Сети сообщили очевидцы.
Пользователи опубликовали фотографии и видеозаписи в соцсети «ВКонтакте». Очевидцы пояснили, что ДТП произошло возле дома №9 по улице Радужная вечером 18 сентября. Столкнулись пассажирский автобус №130 и грузовик.
На кадрах видно, что передняя дверь и кабина водителя автобуса деформировались от удара. На месте работали сотрудники ГИБДД. Авторы видео пояснили, что сразу после столкновения пассажиры вышли из общественного транспорта.
О наличии пострадавших не известно. Официальной информации о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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