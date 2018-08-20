В Засечном стартовал областной педагогический форум

В Пензенской области на базе школы имени Лермонтова в Засечном стартовал ежегодный августовский педагогический форум (18+). В течение двух дней учителя со всего региона обсудят актуальные вопросы системы образования.

Надежде Петруниной выпала честь в рамках ежегодного педагогического форума провести мастер-класс для коллег со всего региона. Учитель математики лицея №230 города Заречного, имея за плечами свыше 25 лет стажа, уверена, что сейчас главное - помочь школьнику не заблудиться в потоке получаемой информации.

«Необходимо научить детей самостоятельности, чтобы они понимали, куда идти после школы, правильно выбрали профессию, выработали индивидуальную траекторию, чтобы они пришли к тому, о чем мечтают», - сказала она.

Педагоги обеспокоены проблемами воспитания, в частности, увлеченностью современных школьников интернетом - это напрямую влияет на оценки. На форуме также уделили внимание вопросу подготовки кадров. В 2018-м в школы области придут около 200 молодых учителей.

«Главная задача, которую ставит перед собой министерство образования - это осуществить повышение квалификации педагогов, в соответствии с современными требованиями и задачами. Обучить новым технологиям, которые должны быть востребованы обществом. Конечно, есть нехватка педагогов, особенно иностранного языка на селе», - рассказал министр образования Пензенской области Александр Воронков.

После прохождения курсов 12 отличившихся педагогов направят в образовательные центры зарубежных стран. Итоги форума, а также прошедшего учебного года подведут 21 августа на пленарном заседании в киноконцертном зале «Пенза» (18+).