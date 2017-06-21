21 июня 2017, 19:23Общество В Засечном с опережением срока отремонтировали дорогу Автомобильные магистрали по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» ремонтируют не только в областном центре, но и за его пределами. Сейчас завершаются работы на одном из участков трассы «Пенза-Шемышейка-Лопатино». Новое покрытие уложили в районе села Засечное.

Без ям и ухабов. Теперь жители и гости села Засечного могут быстро и безопасно перемещаться по автодороге, которая ведет к трассе «Пенза-Шемышейка-Лопатино». Ремонт разбитого участка здесь закончили несколько дней назад.



«Протяженность объекта составляет 2,7 километров. Покрытие выполнено из современных материалов», - сказал заместитель начальника отдела капитального строительства и технического надзора ГКУ «Управление строительства и дорожного хозяйства Пензенской области» Илья Вохромеев.



Рядом с дорогой уже установили два новых остановочных павильона. В скором времени здесь появится и искусственное освещение протяженностью почти три километра. Полотно отремонтировали в рамках федеральной программы «Безопасные и качественные дороги». Ранее на его состояние не раз жаловались местные жители, теперь не нарадуются.



Капитальный ремонт продолжается и на выезде из Терновки в сторону Шемышейки. На объекте трудятся девять человек: механизаторы, водители катков, дорожные рабочие. Используют только современные материалы - щебеночно-мастичный асфальтобетон. Как говорят специалисты, он образует каменный скелет дороги, который не поддается деформации. А за счет специальных добавок материал устойчив к образованию колеи и имеет большой срок службы. Чтобы асфальтовое покрытие легло ровно, рабочие заранее подготавливают поверхность.



«Сначала ведутся подготовительные работы: очистка основания, проливка битумом, затем - укладка асфальта», - рассказал мастер участка «Пенза-Шемышейка-Лопатино» Роман Басаев.



Дорогу в Засечном сдали с опережением календарного графика. Если погода не подведет, восьмикилометровый участок автомобильной дороги «Пенза-Шемышейка-Лопатино» к августу будет готов.

Общество

просмотров 44