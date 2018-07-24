В Засечном провели очередной рейд на берегу водоема

Полицейские и общественники провели профилактический рейд на берегу водоема. Чтобы проверить, насколько бдительно родители контролируют своих детей и нет ли купающихся несовершеннолетних вовсе без мам и пап, сотрудники отправились на набережную села Засечное Пензенской области.

«Отдыхающим рассказали о правилах поведения вблизи и на воде. Родителям дан особый указ - лучше следить за детьми. Такие мероприятия проводятся ежедневно в рамках акции «Безопасное лето», а также в связи с несчастными случаями», - прокомментировала старший инспектор ПДН ОМВД России по Пензенскому району Алла Карасева.

В ходе рейда полицейские не выявили ни одного нарушения. Взрослые были трезвыми, а дети отдыхали на берегу или на мелководье. Но такой результат не усыпит бдительность проверяющих, они будут патрулировать вдоль пензенских водоемов вплоть до конца августа.