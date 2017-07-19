19 июля 2017, 17:06Происшествия В Засечном пропавшего пензенца нашли утонувшим В селе Засечном Пензенской области ночью 19 июля нашли утопленника.

Жители Засечного обнаружили тело неизвестного мужчины.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, им оказался 25-летний мужчина, который числился пропавшим с 16 июля.

По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».

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