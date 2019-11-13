В Засечном построят самую большую школу в регионе

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13 ноября 2019, 14:06Образование
Новая школа в Спутнике станет самой крупной в Пензенской области. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона Олег Ягов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
В новом учебном учреждении в разрастающемся микрорайоне смогут заниматься 2 425 человек в составе 97 классов. Территория объекта займет площадь в 34 358 квадратных метров.
Помимо самый школы, в структуру организации будут входить 13 образовательных центров, столовая на 1 300 мест, два спортивных зала и многофункциональная спортивная зона, конференц-зал и библиотечно-информационный центр.
«Напомним, что с инициативой строительства школы к президенту РФ Владимиру Путину обратился губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Президент поддержал данный проект», - отметил Олег Ягов.
Встреча Ивана Белозерцева с главой государства прошла в апреле. Пензенский губернатор рассказал о завершении первого этапа реализации проекта застройки Спутника, где есть несколько действующих детских садов и строятся новые, работает дворец водного спорта и другие объекты инфраструктуры. Иван Белозерцев посетовал на то, что в микрорайоне, основное население которого составляют молодые семьи с детьми, есть только одна школа. Мест в ней для всех уже не хватает. Новое учебное учреждение может появиться только в 2021 году – регион стоит в очереди в рамках федерального проекта.
«Хотелось бы попросить, я тоже с письмом обращаюсь, чтобы нас перенесли на следующий год, Владимир Владимирович, чтобы мы могли приступить к строительству школы уже в следующем году», - сказал тогда губернатор.
Иван Белозерцев также пригласил президента лично осмотреть микрорайон, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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