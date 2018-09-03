В Засечном построят еще одну школу - Иван Белозерцев

3 сентября в селе Засечном Пензенской области в школе им. М. Ю. Лермонтова состоялась торжественная линейка, на которой губернатор Иван Белозерцев вручил руководству учреждения ключи от нового автобуса, а также поздравил педагогов и ребят с новым учебным годом.

Перед началом линейки глава региона посетил спортзал, пообщался с учениками, для которых в школе открыто новое направление – бадминтон.

Обращаясь к учащимся, педагогам и родителям, Иван Белозерцев поздравил всех присутствующих с началом нового учебного года, отметил достойные условия обучения, сообщает пресс-центр облправительства.

«Радуюсь за вас, получивших возможность обучаться в новой, хорошо оснащенной школе. Президент России, наше государство создали для вас достойные условия – все классы снабжены современным оборудованием, есть отличная лабораторная и спортивная базы. Все это сделано для вас, для того, чтобы вы получали знания, развивались, могли выбрать дальнейший профессиональный путь», - отметил он.

Губернатор напомнил о том, что в ходе открытия школы год назад пообещал помочь с приобретением автобуса.

«Сегодня выполняю свое обещание. Надеюсь, что вы будете активно посещать историко-культурные объекты Пензенской области, больше узнавать о прошлом и настоящем родного края», - сказал глава региона.

Также Иван Белозерцев объявил о том, что в Засечном решено построить еще одну школу.

В этом году школа им. М. Ю. Лермонтова приняла 323 первоклассника. Губернатор особо поздравил их с началом учебы, пожелал всем здоровья, благополучия, большого усердия и трудолюбия.

Пишет ИА «Пенза-Пресс».