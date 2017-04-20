В Засечном после ДТП произошла драка водителей

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
20 апреля 2017, 16:32Происшествия
Пензенское интернет-сообщество обсуждает резонансный случай, произошедший в селе Засечное в ночь на четверг, 20 апреля. Один из пользователей Сети опубликовал видео, на котором запечатлена драка двух молодых людей на парковке в одном из дворов.
На кадрах видно, как за кулачным боем двух молодых людей наблюдают еще несколько человек, однако разнять дерущихся они не пытаются.
Судя по комментариям в Сети, причиной драки стали ДТП и возникший на его почве конфликт между водителями автомобилей «Шкода» и «Инфинити». Некоторые пользователи сообщают, что у одного из участников потасовки был травматический пистолет, которым он даже успел воспользовался.
По предварительным данным, один из героев этого ролика - водитель чешской иномарки - работает в такси. О личности второго ничего не известно.
В какой-то момент, поняв, что доказать свою правоту не удается, водитель «Инфинити» садится за руль своего автомобиля и что есть силы давит на газ. В результате «Шкода» таранит несколько припаркованных во дворе машин.
В управлении ГИБДД сообщили, что никто из водителей не пострадал.
20 апреля 2017, 19:57В Пензе полицейские взыскали с должников более 500 тыс. руб.
20 апреля 2017, 19:53Появились подробности дорожной разборки в Засечном
20 апреля 2017, 19:44В Кузнецке проходит театральный фестиваль «Золотая провинция»
20 апреля 2017, 19:39В Пензе определили лучшего учителя области
20 апреля 2017, 19:36Пенза примет Кубок России по фитнесу и бодибилдингу
20 апреля 2017, 19:30«Пенза-Пресс» готовит мастер-класс от Владимира Зотова по приготовлению шашлыка
20 апреля 2017, 19:27Школьники разработали экскурсии по Пензе
20 апреля 2017, 19:21В Пензе с управляющими компаниями обсудили вопросы безопасности жильцов