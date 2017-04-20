20 апреля 2017, 16:32Происшествия В Засечном после ДТП произошла драка водителей Пензенское интернет-сообщество обсуждает резонансный случай, произошедший в селе Засечное в ночь на четверг, 20 апреля. Один из пользователей Сети опубликовал видео, на котором запечатлена драка двух молодых людей на парковке в одном из дворов.

На кадрах видно, как за кулачным боем двух молодых людей наблюдают еще несколько человек, однако разнять дерущихся они не пытаются.

Судя по комментариям в Сети, причиной драки стали ДТП и возникший на его почве конфликт между водителями автомобилей «Шкода» и «Инфинити». Некоторые пользователи сообщают, что у одного из участников потасовки был травматический пистолет, которым он даже успел воспользовался.

По предварительным данным, один из героев этого ролика - водитель чешской иномарки - работает в такси. О личности второго ничего не известно.

В какой-то момент, поняв, что доказать свою правоту не удается, водитель «Инфинити» садится за руль своего автомобиля и что есть силы давит на газ. В результате «Шкода» таранит несколько припаркованных во дворе машин.

В управлении ГИБДД сообщили, что никто из водителей не пострадал.

Происшествия

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