В Засечном планируют построить новую поликлинику

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
17 апреля 2019, 19:19Общество
В ходе рабочего визита в Пензенский район глава региона провел личный прием граждан. Люди шли к губернатору Ивану Белозерцеву за помощью в решении их насущных проблем.
Благоустройство населенных пунктов, запуск очистных сооружений и строительство детской поликлиники. О последнем главу региона в ходе личного приема попросила многодетная мама Анастасия Засимова. Сейчас их педиатр ведет прием в местном ФАПе.
«Горожане уже не умещаются в здании нашей амбулатории. Мы с маленькими детьми сидим в узком коридоре, у нас очень больше очереди», - рассказала она.
Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации. Возможно, будет рассмотрен вариант расширения площади ФАПа, куда в будущем будут приглашены дополнительные специалисты. Кроме того, намечено строительство новой детской поликлиники в Засечном.
«Надо посмотреть, сколько детей посещают поликлинику, проанализировать ситуацию. Планируем строить, так как микрорайон расширяется», - сказал глава региона.
Павел Терешин обратился к губернатору сразу с несколькими просьбами - помочь в обустройстве детской спортивной площадки в Воскресеновке, а также в асфальтировании дорог в селе.
Иван Белозерцев отметил, что району выделены серьезные средства на благоустройство и строительство дорог. Задача местной власти - активнее взаимодействовать с населением. Глава администрации Пензенского района Сергей Козин, в свою очередь, пообещал, что озвученные проблемы в ходе приема будут решены в ближайшее время.
17 апреля 2019, 19:38Отопительный сезон в Кузнецке завершится 20 апреля
17 апреля 2019, 19:36В Пензе обсудили нарушения в сфере землепользования
17 апреля 2019, 19:23Губернатор выделил миллион отремонтированной школе в Алферьевке
17 апреля 2019, 19:19В Засечном планируют построить новую поликлинику
17 апреля 2019, 19:16Сергей Казаков провел встречу с заключенными пензенской колонии
17 апреля 2019, 19:06Пензенские эксперты рассказали, как обезопасить себя от клещей
17 апреля 2019, 17:58Пензенцев приглашают на предпасхальную ярмарку
17 апреля 2019, 17:39В Пензе из окна больницы №6 упал пациент