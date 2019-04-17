В Засечном планируют построить новую поликлинику

В ходе рабочего визита в Пензенский район глава региона провел личный прием граждан. Люди шли к губернатору Ивану Белозерцеву за помощью в решении их насущных проблем.

Благоустройство населенных пунктов, запуск очистных сооружений и строительство детской поликлиники. О последнем главу региона в ходе личного приема попросила многодетная мама Анастасия Засимова. Сейчас их педиатр ведет прием в местном ФАПе.

«Горожане уже не умещаются в здании нашей амбулатории. Мы с маленькими детьми сидим в узком коридоре, у нас очень больше очереди», - рассказала она.

Иван Белозерцев пообещал разобраться в ситуации. Возможно, будет рассмотрен вариант расширения площади ФАПа, куда в будущем будут приглашены дополнительные специалисты. Кроме того, намечено строительство новой детской поликлиники в Засечном.

«Надо посмотреть, сколько детей посещают поликлинику, проанализировать ситуацию. Планируем строить, так как микрорайон расширяется», - сказал глава региона.

Павел Терешин обратился к губернатору сразу с несколькими просьбами - помочь в обустройстве детской спортивной площадки в Воскресеновке, а также в асфальтировании дорог в селе.

Иван Белозерцев отметил, что району выделены серьезные средства на благоустройство и строительство дорог. Задача местной власти - активнее взаимодействовать с населением. Глава администрации Пензенского района Сергей Козин, в свою очередь, пообещал, что озвученные проблемы в ходе приема будут решены в ближайшее время.