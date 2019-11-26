В Засечном планируют построить детскую поликлинику

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26 ноября 2019, 19:33Общество
В проект федерального бюджета на 2020 год, по итогам проведенного Минстроем России отбора субъектов Российской Федерации, включено строительство на территории Пензенского района детской поликлиники. Об этом стало известно в ходе совещания в областном правительстве.
Учреждение будет построено в Засечном и рассчитано на 500 посещений в смену. В ходе встречи губернатор Пензенской области Иван Белозерцев также напомнил, что в микрорайоне Терновка, на территории бывшей воинской части, строится еще один крупный объект здравоохранения - военный госпиталь.
«Введем его в эксплуатацию где-то в мае-июне 2021 года. Он будет работать не только для военных пенсионеров Министерства обороны и военнослужащих Пензенской области, но и для всех граждан по медицинскому полису», - сказал глава региона.
Как подчеркнул в ходе встречи Иван Белозерцев, с введением этих двух объектов в эксплуатацию, вопрос с точки зрения обеспеченности жителей Терновки по линии здравоохранения будет закрыт.
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