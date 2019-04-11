В Засечном пенсионерку укусила собака. Хозяину придется заплатить

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером 23 июля лабрадор выбежал с территории дома и укусил пенсионерку.

Женщина написала на владельца собаки заявление в полицию. Дело дошло до суда. Там пришли к выводу, что владелец пса неправильно содержал животное и не принял необходимые меры безопасности, чтобы исключить нападение питомца на окружающих.

В результате мужчина должен будет заплатить пенсионерке 17 тысяч рублей. Он не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».