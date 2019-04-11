В Засечном пенсионерку укусила собака. Хозяину придется заплатить

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
11 апреля 2019, 14:06Происшествия
60-летнюю жительницу села Засечное Пензенского района укусила собака. Женщине удалось отсудить у владельца животного деньги.
Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером 23 июля лабрадор выбежал с территории дома и укусил пенсионерку.
Женщина написала на владельца собаки заявление в полицию. Дело дошло до суда. Там пришли к выводу, что владелец пса неправильно содержал животное и не принял необходимые меры безопасности, чтобы исключить нападение питомца на окружающих.
В результате мужчина должен будет заплатить пенсионерке 17 тысяч рублей. Он не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».
11 апреля 2019, 17:58Известная пензенская артистка станет одним из чтецов «Тотального диктанта»
11 апреля 2019, 17:39В Пензу на соревнования приедут 300 гимнасток
11 апреля 2019, 17:08Пензячка из-за доверчивости будет отдыхать не в Ялте, а дома
11 апреля 2019, 16:38Жительницу Земетчино арестовали за уклонение от обязательных работ
11 апреля 2019, 16:07Пензенским школьникам расскажут об учебе в Самарском медуниверситете
11 апреля 2019, 15:37Чудом избежали аварии. Пользователи восхищены реакцией пензенской автоледи
11 апреля 2019, 15:06В Лермонтовке открылась выставка к 80-летию Пензенской области
11 апреля 2019, 14:36Суд не дал мэрии отобрать муниципальную квартиру у пензячки