11 апреля 2019, 14:06Происшествия

В Засечном пенсионерку укусила собака. Хозяину придется заплатить

60-летнюю жительницу села Засечное Пензенского района укусила собака. Женщине удалось отсудить у владельца животного деньги.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, вечером 23 июля лабрадор выбежал с территории дома и укусил пенсионерку.

Женщина написала на владельца собаки заявление в полицию. Дело дошло до суда. Там пришли к выводу, что владелец пса неправильно содержал животное и не принял необходимые меры безопасности, чтобы исключить нападение питомца на окружающих.

В результате мужчина должен будет заплатить пенсионерке 17 тысяч рублей. Он не согласился с таким решением и подал апелляционную жалобу, которая осталась без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0-%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BB%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B9-1194083/

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