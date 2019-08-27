В Засечном на полицейского напал пьяный дебошир

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27 августа 2019, 09:32Криминал
В Пензенском районе завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Засечное. Мужчину обвинили в применении насилия к представителю власти и причинении тяжкого вреда здоровью.
Установлено, что в ночь на 29 мая жители села Засечное вызвали сотрудников правоохранительных органов, так как в их дворе шумела компания молодых людей. На место приехали росгвардейцы, они увидели нетрезвых людей, которые выпивали на улице.
Полицейские потребовали их уйти, в ответ 26-летний мужчина стукнул одного из правоохранителей, тот упал и ударился об асфальт. Росгвардеец получил травму головы, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью. Прибыло подкрепление, дебошира задержали, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время мужчина находится под стражей, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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