В Засечном на полицейского напал пьяный дебошир

В Пензенском районе завершили расследование уголовного дела в отношении жителя села Засечное. Мужчину обвинили в применении насилия к представителю власти и причинении тяжкого вреда здоровью.

Установлено, что в ночь на 29 мая жители села Засечное вызвали сотрудников правоохранительных органов, так как в их дворе шумела компания молодых людей. На место приехали росгвардейцы, они увидели нетрезвых людей, которые выпивали на улице.

Полицейские потребовали их уйти, в ответ 26-летний мужчина стукнул одного из правоохранителей, тот упал и ударился об асфальт. Росгвардеец получил травму головы, расценивающуюся как тяжкий вред здоровью. Прибыло подкрепление, дебошира задержали, сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

В настоящее время мужчина находится под стражей, пишет ИА «Пенза-Пресс».