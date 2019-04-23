В Засечном легковушка протаранила припаркованные авто. ФОТО

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23 апреля 2019, 10:01Происшествия
В селе Засечном Пензенского района ранним утром 23 апреля иномарка протаранила несколько припаркованных авто.
Об этом в одной из групп «ВКонтакте» сообщил очевидец. По его словам, белый Volkswagen Polo въехал в припаркованные напротив местного торгового центра легковушки в 4.20. В подтерждение своих слов автор поста прикрепил фотографии с места происшествия.
Большинство комментаторов сошлось во мнении, что водитель Volkswagen мог быть пьян. Некоторые в шутку предположили, что он просто не выспался или перепутал газ с тормозом.
«Видел его уже на эвакуаторе», - отметил подписчик группы Александр.
Судя по последнему фото в посте, на место прибыло несколько машин ГИБДД.
Официальных комментариев о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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