23 апреля 2019, 10:01Происшествия

В Засечном легковушка протаранила припаркованные авто. ФОТО

В селе Засечном Пензенского района ранним утром 23 апреля иномарка протаранила несколько припаркованных авто.

Об этом в одной из групп «ВКонтакте» сообщил очевидец. По его словам, белый Volkswagen Polo въехал в припаркованные напротив местного торгового центра легковушки в 4.20. В подтерждение своих слов автор поста прикрепил фотографии с места происшествия.

Большинство комментаторов сошлось во мнении, что водитель Volkswagen мог быть пьян. Некоторые в шутку предположили, что он просто не выспался или перепутал газ с тормозом.

«Видел его уже на эвакуаторе», - отметил подписчик группы Александр.

Судя по последнему фото в посте, на место прибыло несколько машин ГИБДД. 

Официальных комментариев о случившемся нет, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: Скриншоты - https://vk.com/sova_penza

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