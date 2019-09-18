В Засечном к концу 2020 готовятся к сдаче три дошкольных учреждения

До конца 2019 года в регионе будет построено шесть детских садов, в том числе - четыре пристроя на 750 мест. Новые дошкольные учреждения появятся в Пензе, Кузнецке, Неверкинском и Пензенском районах. Их возводят в рамках реализации национального проекта «Демография». Один из садиков строят в Засечном. В микрорайоне с нетерпением ждут его ввода в эксплуатацию.

На игровой площадке возле детского сада «Спутник» всегда многолюдно. Туда вместе с юными жителями микрорайона на прогулку выходят родители. Мест в яслях на всех желающих не хватает. Взрослым приходится исключительно своими силами организовывать досуг детей до трех лет.

«Нам категорически не хватает мест. Многие дети, которым уже исполнилось три с половиной года, сидят дома. И это не от того, что у нас садиков мало, у нас много ребят до трех лет», - сказала жительница Засечного Татьяна Федорова.

«Мест не хватает. Только сейчас обсуждали. Ребенку у соседей три года, они еще 200-е в очереди», - рассказала жительница села Засечное Анна Черкасова.

Нацпроект «Демография» предусматривает создание мест в дошкольных образовательных организациях. В его рамках в 2019 году уже ввели в эксплуатацию детский сад и три пристроя в Пензе и одно учреждение в Неверкино. К концу 2020-го ситуация должна выправиться и в Засечном. К сдаче в эксплуатацию готовятся сразу три дошкольных образовательных учреждения.

«Этот детский сад и два других в Пензенском районе рассчитаны на 120 мест, 40 из которых - ясельные. Сдача объекта предполагается к концу 2019 года. В ноябре-начале декабря введем в эксплуатацию», - сказала первый заместитель министра образования Пензенской области Лилия Чащина.

Степень готовности каждого из них - более 60%. Основные работы на объектах уже завершены. Строители занимаются внутренней отделкой и обустройством веранд.

«По контракту окончание строительства - ноябрь, но мы сдаем в октябре. Остались отделочные работы - шпаклевка, покраска стен и в 20-х числах будем завозить оборудование», - рассказал руководитель строительной компании Рафик Ибрагимов.

Сады будут находиться внутри квартальной застройки, а значит, в них можно попасть, минуя проезжую часть. Во время выездного совещания на объекте губернатор Пензенской области Иван Белозерцев рекомендовал строителям обратить особое внимание на благоустройство прилегающей территории.

«Нам нужно посмотреть логистику к этому детскому саду - дорожки, тротуары, где есть проблемные зоны, их тоже нужно сейчас приводить в порядок, чтобы у людей не было претензий», - призвал он.

Реализация нацпроекта «Демография» в части создания мест в дошкольных учреждениях продолжится и в 2020 году. Уже известно о строительстве еще двух детских садов в Засечном и одного - в микрорайоне Заря. Каждый из них будет рассчитан на 120 мест, 40 из которых составляют ясельные группы.