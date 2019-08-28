В Засечном готовятся ко всероссийскому чемпионату по рубке шашкой

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28 августа 2019, 19:31Культура
31 августа в селе Засечное пройдет всероссийский чемпионат по рубке шашкой «Конная Казарла» (0+). На него заявились порядка 200 участников со всей страны. Задача каждого - верхом на лошади на скорости не меньше 40 километров в час сбить шесть мишеней. Организаторы отмечают: «Конная Казарла» - тот редкий случай, когда на чемпионате тесно переплетаются спорт и культура.
В современной рубке шашкой не бывает прямого, контактного боя с врагом. Главное для спортсменов - показать мастерство, искусство владения традиционным холодным оружием казаков. Самые зрелищные приемы пензенцы увидят 31 августа на чемпионате. Проскакать с шашкой наголо верхом на коне для современных мальчишек, конечно, - особенный драйв. Тем более, что у некоторых спортсменов казачья культура в крови.
На состязаниях свои силы покажут более 200 участников из 12 регионов страны. В таком формате в Пензенской области о казачьей культуре рассказывают во второй раз. Первые состязания по рубке шашкой на коне прошли в 2018 году. Место, ипподром за будущим детским садом в селе Засечное, выбрали не случайно.
«В середине XVII века на территории села Засечное селились и русские, и казаки, которые защищали город от набегов. Конечно, здесь будут не только соревнования, но и атмосфера казачьего быта», - рассказала министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова.
Каждый участник должен набрать скорость не меньше 40 километров в час и сбить шесть мишеней на дистанции в 260 метров. Победителей «Конной Казарлы» наградят на отдельной площадке. Ее обустроят на фонтанной площади. Там же состоится основная музыкальная часть праздника: горожане услышат самые выразительные казачьи песни.
Старт всероссийского чемпионата в Засечном - в 12:00, а его итоги подведут на фонтанной площади - в 18:00.
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