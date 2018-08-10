10 августа 2018, 15:06Происшествия

В Засечном 9 пожарных тушили газовую плиту

В селе Засечное Пензенской области утром 10 августа произошел пожар.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 9.24. На улице Фонтанной вспыхнула газовая плита в квартире. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар девять сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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Источник фотографии: http://58.mchs.gov.ru/operationalpage/operational/item/7294025/

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