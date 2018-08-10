В Засечном 9 пожарных тушили газовую плиту

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10 августа 2018, 15:06Происшествия
В селе Засечное Пензенской области утром 10 августа произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 9.24. На улице Фонтанной вспыхнула газовая плита в квартире. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили пожар девять сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
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