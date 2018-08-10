В Засечном 9 пожарных тушили газовую плиту

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, инцидент произошел в 9.24. На улице Фонтанной вспыхнула газовая плита в квартире. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.

Тушили пожар девять сотрудников МЧС с помощью четырех спецмашин. По факту происшествия проводится проверка, сообщает ИА «Пенза-Пресс».