В Засечном 10 пожарных тушили дом

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17 января 2019, 12:34Происшествия
В селе Засечное Пензенского района произошел пожар.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, 16 января в 15.49 в селе Засечное на улице Подгорной вспыхнул деревянный дом. Огонь полностью уничтожил чердак и деревянный пристрой жилища. О наличии пострадавших в ведомстве не сообщили.
Тушили полыхающее строение 10 сотрудников МЧС с помощью трех спецмашин. По факту случившегося проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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