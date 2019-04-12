В Заречном жильцы двух домов платили за вывоз ТКО в двойном размере

Рейтинг:
(Голосов: 0)
Оценка: 0
12 апреля 2019, 15:34Общество
В результате проверки специалисты выявили факт нарушения требований закона при начислении платы за вывоз ТКО в многоквартирных домах №21 по ул.Восточной и №6 по ул. Торговой.
Управляющая компания ООО «Аспект» не снизила плату за содержание на сумму оплаты вывоза ТКО (твердых коммунальных отоходов). То есть жители платили дважды – в составе платы за содержание жилого помещения и как самостоятельную коммунальную услугу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
Чтобы устранить нарушение, управляйке внесли представление. Ситуация находится на контроле прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».
12 апреля 2019, 19:52Пензенские школьники поддержали акцию РГО по очистке природы
12 апреля 2019, 19:49Губернатор встретился с представителями турецкой компании
12 апреля 2019, 19:47Пензенцы отметили День космонавтики
12 апреля 2019, 19:47Пензенские инспекторы ловили автолюбителей с тонированными стеклами
12 апреля 2019, 19:44Пензенцам объяснили, почему в городе не отключают отопление
12 апреля 2019, 19:42Губернатор вручил пензенским участковым ключи от новых автомобилей
12 апреля 2019, 19:37Пензенцы смогут обучиться удивительным методикам приготовления кофе
12 апреля 2019, 19:21Пензенские заключенные написали «Тотальный диктант»