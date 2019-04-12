12 апреля 2019, 15:34Общество

В Заречном жильцы двух домов платили за вывоз ТКО в двойном размере

В результате проверки специалисты выявили факт нарушения требований закона при начислении платы за вывоз ТКО в многоквартирных домах №21 по ул.Восточной и №6 по ул. Торговой.

Управляющая компания ООО «Аспект» не снизила плату за содержание на сумму оплаты вывоза ТКО (твердых коммунальных отоходов). То есть жители платили дважды – в составе платы за содержание жилого помещения и как самостоятельную коммунальную услугу, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Чтобы устранить нарушение, управляйке внесли представление. Ситуация находится на контроле прокуратуры, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Общество
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