В Заречном завершился турнир по плаванию среди работников Росгвардии

В бассейне Заречного завершился чемпионат по плаванию среди работников Росгвардии Приволжского федерального округа. Такой турнир провели в Пензенской области впервые. Победители соревнований теперь будут представлять Поволжье на всероссийском этапе.

В бассейне на скорость плавали не просто спортсмены - бойцы Росгвардии. В Заречном впервые встретились представители всех войск федеральной службы Поволжья.

«В соревнованиях участвую второй раз. В 2017 году выступал в Чебоксарах, представлял кировское соединение, затем попал в сборную округа, выступал за Приволжский военный округ в Санкт-Петербурге на чемпионате войск национальной гвардии. С каждым годом соперники все сильнее, более подготовленные», - рассказал военнослужащий Росгвардии Республики Татарстан Шамиль Мухамеджанов.

Чемпионат собрал более сотни военнослужащих спортсменов, среди которых - 20 женщин. Всего за победу боролись 19 команд из 14 регионов.

«Сильный состав выставлен - четыре мастера спорта, семь кандидатов, остальные - разрядники. Нарушений не допущено, все знают правила, профессионалы. Сборные команды качественно подошли к отбору команд», - отметил тренер спортивной команды по плаванию ПФО войск национальной гвардии РФ Александр Шелемех.

Спортсмены соревновались в нескольких дисциплинах. Самым сложным испытанием стала комбинированная эстафета - 4 по 50 вольным стилем. Так же пловцы участвовали в заплывах брассом и баттерфляем в дистанциях на 50 и 100 метров.

«Это очень важное мероприятие для сотрудников. Происходит общение, повышение спортивного и профессионального мастерства - необходимый элемент для поддержания боеготовности всех подразделений», - отметил заместитель начальника управления Росгвардии по Пензенской области Николай Рукавишников.

По итогам чемпионата в общекомандном зачете «золото» завоевали пловцы из Удмуртии, серебряным призером стала сборная команда из Сарова, третье место - самарские спортсмены.

Победители соревнований теперь встретятся на общеведомственном чемпионате в Санкт-Петербурге, где будут представлять Приволжский федеральный округ Росгвардии. Турнир пройдет с 1 по 4 мая (0+).