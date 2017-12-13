В Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в город

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13 декабря 2017, 13:33Общество
Военнослужащий предотвратил незаконное проникновение в город Заречный Пензенской области.
«Военнослужащий воинской части по охране важного государственного объекта Приволжского округа войск национальной гвардии РФ находился на посту в городе Заречном», - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.
В ходе проверки документов он обнаружил, что у гражданина фото на пропуске не соответствует его личности. Прапорщик перекрыл доступ через КПП, задержал нарушителя и вызвал дежурного помощника коменданта, пишет ИА «Пенза-Пресс».
В отношении гражданина составили протокол и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским.
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