13 декабря 2017, 13:33Общество В Заречном задержали мужчину, пытавшегося незаконно проникнуть в город Военнослужащий предотвратил незаконное проникновение в город Заречный Пензенской области.

«Военнослужащий воинской части по охране важного государственного объекта Приволжского округа войск национальной гвардии РФ находился на посту в городе Заречном», - сообщает пресс-служба регионального управления Росгвардии.

В ходе проверки документов он обнаружил, что у гражданина фото на пропуске не соответствует его личности. Прапорщик перекрыл доступ через КПП, задержал нарушителя и вызвал дежурного помощника коменданта, пишет ИА «Пенза-Пресс».

В отношении гражданина составили протокол и передали его для дальнейшего разбирательства полицейским.

Общество

просмотров 73