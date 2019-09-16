В Заречном врач получила зарплату за фейковую работу

В городе Заречном Пензенской области осудили 48-летнюю женщину. Ее признали виновной в мошенничестве.

Согласно материалам дела, женщина работала врачом психиатром-наркологом в детском центре. В учреждении была открытая ставка специалиста, когда зареченка исполняла обязанности заведующего, воспользовалась этим.

«Женщина подписала дополнительное соглашение, согласно которому в мае 2018 года на нее якобы было возложено выполнение за счет вакантной ставки врача ряда работ», - сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

Однако лишнюю работу она не выполняла, но деньги за не получила – более десяти с половиной тысяч рублей.

В результате женщине назначили наказание – шесть месяцев лишения свободы условно. Она попыталась обжаловать приговор, но безуспешно, пишет ИА «Пенза-Пресс».