В Заречном возле гаражей нашли завернутое в пакет тело младенца

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03 мая 2017, 17:57Криминал
В городе Заречный Пензенской области возле гаражей нашли тело новорожденного мальчика.
«Тело ребенка было завернуто в женскую одежду и помещено в полиэтиленовый пакет. По данному факту Зареченским межрайонным следственным отделом СУ Следственного комитета РФ по Пензенской области проводится доследственная проверка», - сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.
В настоящее время, чтобы установить причину смерти ребенка, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также полицейские и следователи устанавливают, кто является матерью малыша, сообщает ИА «Пенза-Пресс».
Областной Следственный комитет просит пензенцев помочь в поисках матери - любую информацию по данному факту сообщить по телефонам: (8412) 36-17-02, 65-56-18 или 02.
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