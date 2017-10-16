В Заречном водитель иномарки сбил женщину

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16 октября 2017, 17:59Происшествия
В городе Заречном Пензенской области водитель легковушки сбил пешехода.
По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Ленина вечером 15 октября. 25-летний молодой человек, находившийся за рулем «Митсубиси Кольт», сбил 52-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.
По факту аварии проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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