16 октября 2017, 17:59Происшествия

В Заречном водитель иномарки сбил женщину

В городе Заречном Пензенской области водитель легковушки сбил пешехода.

По данным отдела пропаганды УГИБДД России по Пензенской области, ДТП произошло на улице Ленина вечером 15 октября. 25-летний молодой человек, находившийся за рулем «Митсубиси Кольт», сбил 52-летнюю женщину. Пострадавшую госпитализировали.

По факту аварии проводят проверку, пишет ИА «Пенза-Пресс».

Происшествия
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