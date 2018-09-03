В Заречном в ДТП пострадал скутерист

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03 сентября 2018, 15:06Происшествия
В городе Заречном Пензенской области столкнулись Kia Cerato и скутер Honda Joker 50.
Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась в первой половине дня 2 сентября напротив дома №47 на ул. Ленина.
В результате столкновения пострадал 34-летий скутерист. Его с травмами доставили в больницу.
По факту аварии проводится проверка, пишет ИА «Пенза-Пресс».
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